Что пишут европейские СМИ об очередной сенсации сборной Казахстана

СМИ, пишущие на футбольную тематику, отметили характер и отличительные качества подопечных Талгата Байсуфинова.

7 сентября сборная Казахстана по футболу в рамках отбора на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины – 2:2, передает zakon.kz.

Выездная ничья 124-й команды мира (рейтинг ФИФА) против 58-й не осталась незамеченной в футбольных кругах Европы. СМИ, пишущие на футбольную тематику, отметили характер и отличительные качества подопечных Талгата Байсуфинова.

Замыкающий турнирную таблицу Казахстан в сентябре – это почти образец силы воли. Сборная Казахстана на шестой добавленной минуте оставила без победы Украину, а теперь полузащитник ЦСКА Зайнутдинов повторил номер в Зенице, – сообщает российский "Спорт-Экспресс".

Встреча боснийцев и казахов была крайне важна. Особенно для первых, если они хотят побороться за второе место в таблице. Однако у боснийцев не пошло все с самого начала. В первой половине они не реализовали несколько моментов, а уже после перерыва умудрились пропустить первыми, переплюнув "достижение" Украины. Правда, после этого коллектив Петева сумел собраться и круто поменять ситуацию. Сначала Миралем Пьянич без труда реализовал пенальти, а за четыре минуты до конца основного времени Менало вывел боснийцев вперед. Что интересно, также с передачи Пьянича. По всем статистическим показателям хозяева были лучше, нанеся за 90 минут 23 удара, в то время как соперник – всего шесть. И казалось, что все так и закончится, но казахи сравняли. Точно так же, как и с Украиной. На 90+5 Зайнутдинов сделал счет 2:2 и закрутил интригу в группе, – передает ua-football.com.

Казахстан под руководством Байсуфинова – это интересная и очень опасная команда, особенно в концовке игры. Раньше последние минуты были проблемой для сборной Казахстана, а теперь казахстанцы сами переворачивают матчи за мгновения до финального свистка. Забивать в компенсированное время – это теперь новая "фишка" сборной Казахстана. На этот раз Бактиер Зайнутдинов огорчил соперника. Для футболиста ЦСКА это хорошая история, сумел он все-таки справиться с травмами, а теперь и помог сборной, – пишет корреспондент УЕФА Антон Лысяк.

В самой миролюбивой отборочной группе чемпионата мира сборная Казахстана отобрала очки у Боснии и Герцеговины. Гол Исламбека Куата позволил восточной команде повести в начале второго тайма, однако соперник все перевернул и мог побеждать, но на 90-й минуте боснийцев огорчил Бахтиер Зайнутдинов – 2:2, – констатирует euro-football.ru.

Куандык Шынасилов

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