Рекордное падение рождаемости зафиксировали в Украине

По мнению депутата Юрия Павленко, рекордное снижение рождаемости в Украине является следствием отсутствия социальной политики государства.

В Украине зафиксировали рекордное снижение рождаемости, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По мнению депутата от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрия Павленко, рекордное снижение рождаемости в Украине является следствием отсутствия социальной политики государства.

Госкомитет статистики, как отметил депутат, накануне объявил, что за первое полугодие 2021 года в Украине родилось 132 595 детей и при сохранении этой динамики ситуация будет ухудшаться и до конца года родится не более 260 тыс. детей.

Эта наихудший за 30 лет независимости показатель рождаемости в Украине. Это антирекорд, это ответ общества на громкие празднования 30-летия независимости. Так как именно рождаемость и готовность родить ребенка являются для Украины наиболее честным показателем социального чувства населения, - подчеркнул Павленко, выступая в Раде.

По его словам, в период с 2013 по 2019 годы в Украине рождалось более 500 тыс. детей в год.

Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты - все это влияет на решение граждан (о рождении ребенка - прим. ред.) Юрий Павленко

По данным госстата, численность населения Украины в январе-июне 2021 года сократилась на 205,2 тыс. человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 млн 383,2 тыс. человек. Существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся - на 100 умерших приходится 38 родившихся.

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