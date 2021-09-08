Названа дата начала вакцинации от гриппа в Казахстане

С середины сентября в Казахстане стартует вакцинация от гриппа.

В Казахстане с 15 сентября начнут прививать от гриппа. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

Хотел бы особо остановиться на приближающемся сезоне ОРВИ, так называемом сезоне гриппа. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,5 млн доз вакцины "Гриппол плюс" производства России. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить порядка 13% от общего населения страны при рекомендуемых 10% ВОЗ, - сказал Шоранов на брифинге в СЦК.

Он сообщил, что вакцинация от ОРВИ и гриппа стартует с 15 сентября.

Соответствующее постановление главного санврача было принято. Хочу напомнить, что за счет средств госбюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы. Это в первую очередь дети, медработники, люди, состоящие на диспансерном учете, дети организаций образования, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, и так далее, - перечислил представитель ведомства.

При этом он отметил, что будут проводить вакцинацию против гриппа за счет средств работодателей, личных средств граждан.

Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации и прививочных кабинетах поликлиники по месту жительства. Адреса уполномоченных медучреждений, проводящих вакцинацию против гриппа, можно узнать в территориальных департаментах санитарно-эпидемиологического контроля и Управлении здравоохранения по месту жительства, - уточнил Шоранов.

Кроме закупленной на бюджетные средства вакцины "Гриппол плюс", в Казахстане зарегистрированы еще четыре вакцины от гриппа от трех производителей.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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