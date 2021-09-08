Какую вакцину от гриппа будут ставить в Казахстане 

Вакцинация от гриппа в Казахстане начнется с 15 сентября.

Первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов объяснил, почему для вакцинации населения от гриппа была выбрана российская вакцина, передает корреспондент zakon.kz.

Все зарегистрированные вакцины могут участвовать в процедурных конкурсах. Но выбирается в первую очередь тот поставщик, который предлагает наименьшую цену, а эффективность продукта подтверждена регистрацией, - сообщил Шоранов на брифинге в СЦК.

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Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Айнагуль Куатбаева добавила, что вакцина "Гриппол+" используется уже более пяти лет и доказала свою эффективность. Кроме того, условия хранения этой вакцины наиболее приемлемы для медицинских организаций.

Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация от гриппа начнется с 15 сентября. Закуплено уже 2,5 млн доз вакцины.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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