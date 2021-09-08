Для кого опасен обезжиренный творог

Терапевт рассказала о том, кому употреблять в пищу творог противопоказано.

Врач рассказала, кому противопоказан обезжиренный творог, передает zakon.kz.

Творог, как все кисломолочные продукты, имеет ограниченный срок хранения: не выше 8°С. При нарушении теплового режима он может стать источником пищевого отравления и расстройства желудка. Об этом aif.ru сообщила терапевт Анна Ивашкевич.

С точки зрения содержания кальция, творог считается одним из лучших продуктов. В нем много витаминов, это отличный источник животного белка. Однако, как и у всякого полезного продукта, у творога есть и недостатки, и при неправильном употреблении он может нанести вред здоровью.

Продукт противопоказан людям, у которых наблюдается непереносимость лактозы. Поскольку у творога высокое содержание белка (16,7 грамм на 100 граммов продукта), что оказывает нагрузку на конечное звено обмена веществ: органы выделительной системы. При болезни почек от него лучше воздержаться, – сообщает врач.

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