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Lada с десятью пассажирами врезалась в грузовик в Алматы

Фото: zakon.kz 8 сентября 2021, 18:56

Пострадали все десять. Пятерых, включая семилетнего ребенка, госпитализировали.

ДТП произошло на улице Монке би. Переполненный автомобиль врезался в стоящий грузовик, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Lada (ВАЗ) 2106 двигался по улице Монке би в западном направлении. В салоне находились десять человек, включая детей. Среди них двое грудных.

Недалеко от улицы Бауыржана Момышулы у обочины стоял припаркованный грузовик китайского производства. Водитель менял проколотое колесо. Водитель ВАЗ врезался в грузовик. По его словам, кто-то его подрезал.

Пострадали все десять пассажиров Lada. Пятерых, включая семилетнего ребенка, госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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