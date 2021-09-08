О сроках получения кандасами гражданства Казахстана рассказали в МВД

Срок прохождения всех необходимых процедур сократился до 90 дней.

Срок прохождения всех этапов получения гражданства и разрешения на постоянное место жительства сократился до 90 дней, передает zakon.kz.

С 1 января 2021 года законодательно введена возможность для кандасов одновременно подавать документы на получение разрешения на постоянное место жительства в Казахстане и на принятие в казахстанское гражданство. Ранее эти процедуры они проходили раздельно, при этом процедура оформления постоянного проживания занимала два месяца. Затем в течение месяца изготавливался вид на жительство и только после этого можно было подать документы на прем в казахстанское гражданство. Сейчас все три этапа проходят одновременно, - разъяснили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что с начала года в обновленном порядке приняты в гражданство Казахстана 2 935 соотечественников

В настоящее время внедряется единый алгоритм для госорганов, задействованных в работе с соотечественниками – от выдачи им удостоверения кандаса и до приема в гражданство. Благодаря этому кандасы смогут единоразово обратиться в ЦОН, а не посещать каждый госорган отдельно. Вдобавок вдвое сократится перечень документов, а срок прохождения всех этапов составит 90 дней, поскольку материалы будут рассматриваться всеми госорганами одновременно, а не по очереди.

Ранее термин "оралман" заменили на "кандас". Кандасы - это этнические казахи, постоянно проживавшие на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, и их дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие после приобретения суверенитета РК за ее пределами, прибывшие в Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине и получившие соответствующий статус.

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