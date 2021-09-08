Казахстан рассматривает возможность возвращения кандасов из Афганистана - Токаев

В своей речи он подробно остановился на усилиях, предпринимаемых нашей страной в связи с ситуацией в Афганистане.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения верительных грамот отметил, что Казахстан рассматривает возможности возвращения из Афганистана представителей казахской диаспоры, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В своей речи он подробно остановился на усилиях, предпринимаемых нашей страной в связи с ситуацией в Афганистане.

Казахстан тесно взаимодействует с иностранными партнерами с целью решения текущих проблем. Прежде всего, мы организовали эвакуацию наших соотечественников. Сейчас мы рассматривает возможности возвращения из Афганистана представителей казахской диаспоры, кандасов. Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы продлили учебные визы 57 афганским студентам. Также мы предоставили транзитные воздушное коридоры и возможность дозаправки для самолетов с иностранными гражданами на борту. Город Алматы выбран как место временного размещения агентств ООН по Афганистану. Касым-Жомарт Токаев

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