В Алматы учебный год в офлайн-формате начался с соблюдением санитарных норм - Сагинтаев

О работе системы среднего образования в условиях пандемии рассказал аким Алматы.

Аким Алматы рассказал о работе системы среднего образования в условиях пандемии, передает zakon.kz.

В новом учебном году за парты сели более 300 000 учащихся, из них 280 458 ребят обучаются в государственных школах, 20 713 - в частных. Число первоклашек в государственных школах выросло почти на три тысячи. На данный момент в 1 классах учатся 30 751 человек.

Учебный процесс выстроен одновременно по трем направлениям. Во-первых, при офлайн-обучении соблюдается требование по наполняемости классов до 25 учащихся. На сегодня 37%, или 104 246 учащихся, 45 государственных школ обучаются в традиционном формате. В 71 частной школе офлайн учатся 20 650 учащихся - больше 99%.Во-вторых, применено комбинированное обучение, при котором основные предметы изучаются в школе, остальные - дистанционно. Таким форматом обучения на сегодня охвачены 55%, или 154 424 учащихся 162 государственных школ. В-третьих, в онлайн-формате обучаются 21 788 учащихся - 8%. Этой формой охвачены в основном заболевшие, контактные дети, входящие в группу риска по заболеваемости и те, чьи родители написали заявление о дистанционном обучении, - сообщил Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы".

В школах предусматривается пяти- либо шестидневная учебная неделя - это зависит от нагрузки и контингента учащихся.

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