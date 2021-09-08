Президенту Узбекистана предложили присвоить титул "Вождь нации"

По словам инициаторов, огромная популярность президента на родине дополняется большим уважением среди региональных лидеров.

В Узбекистане два депутата предложили присвоить президенту Шавкату Мирзиёеву звание "Вождь нации", сообщает zakon.kz.

Первоначально инициатива исходила от члена сената Узбекистана Кудратиллы Рафикова, который 19 августа написал статью, в которой описывал заслуги Мирзиёева перед нацией, передает CentralAsia (UZ).

В статье "Феномен Шавката Мирзиёева" председателя Федерации профсоюзов Узбекистана заявляется, что узбеки, особенно молодое поколение, доверяют президенту, среди детей он вызывает всеобщее восхищение, в его природе и характере есть что-то необычное, а люди задаются вопросом, спит или отдыхает глава государства хоть когда-нибудь.

Он добавил, что огромная популярность президента на родине дополняется большим уважением среди региональных лидеров. Мирзиёева по праву следует называть "миллат сардори", то есть "вождем нации", – заключил Кудратилла Рафиков.

Через несколько дней Акмаль Саидов, депутат другой палаты парламента, опубликовал статью, в которой также назвал президента "главой нации".

Предложение присвоить Мирзиёеву титул совпало с объявлением, что он будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах 24 октября.

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