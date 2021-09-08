Грозы и туман – в 7 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

При этом в ряде регионов, все еще охраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах республики, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" публикует данные на 9 сентября.

9 - 10 сентября в Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Түркестане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке, днем на северо-западе области 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный на юге области, 10-11 сентября ветер северо-западный, западный, на северо-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере и северо-востоке - гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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