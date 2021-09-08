После ДТП бензовоз разлил топливо по трассе в ВКО

По предварительным оценкам, в бензовозе - 17 тонн.

ДТП произошло 8 сентября около 18:00 на трассе "Усть- Каменогорск- Риддер", сообщает zakon.kz.

В результате началась утечка ГСМ. По предварительным оценкам, в бензовозе - 17 тонн. На место происшествия прибыли спасатели ДЧС ВКО, которые изолировали пенной подушкой место розлива для предотвращения загорания.

Всего на месте работает 3 автоцистерны и​ 12 человек личного состава. Двух пострадавших врачи скорой помощи доставили в больницу. ​Сотрудники ДПП перекрыли проезд. пресс-служба ДЧС ВКО

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!