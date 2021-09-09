Microsoft купила популярный онлайн-видеоредактор

Теперь Microsoft собирается добавить Clipchamp в Microsoft 365 и, вероятно, даже в саму Windows.

Компания Microsoft объявила о приобретении Clipchamp — разработчиков популярного веб-сервиса для редактирования видео, сообщает zakon.kz.

Сумма сделки не раскрывается, передает The Verge.

Clipchamp будет работать на Windows как веб-приложение с библиотекой фильтров, стилей, переходов и медиафайлов. Созданным на Clipchamp видео можно поделиться в соцсетях.

В июле компания Clipchamp, основанная в 2013 году в Австралии, сообщила о 17 млн зарегистрированных пользователей из более чем 390 тысяч компаний. В число ее партнеров входят Deloitte, Google и Dell.

Теперь Microsoft собирается добавить Clipchamp в Microsoft 365 и, вероятно, даже в саму Windows.

Как веб-приложение, которое использует всю мощь вашего ПК, Clipchamp идеально подходит для расширения облачных рабочих инструментов в Microsoft 365 для частных лиц, семей, школ и предприятий. вице-президент по корпоративным связям медиагруппы Microsoft Office Крис Пратли

Одним из главных преимуществ стартапа является наличие онлайн-видеоредактора с набором инструментов профессионального уровня. По словам представителя Microsoft Криса Прэтли (Chris Pratley), Clipchamp сочетает простоту веб-интерфейса со способностью обрабатывать видео с использованием вычислительных мощностей GPU компьютера — ранее это было доступно только традиционному софту.

Объявление о покупке стартапа компанией Microsoft последовало всего через три недели после того, как Adobe объявила о приобретении сервиса для коллективной работы с видеопроектами Frame.io. О стоимости сделки Clipchamp и Microsoft ничего не известно, но ее можно очень приблизительно оценить по сделке Adobe, которой приобретение Frame.io обошлось в 1,275 миллиарда долларов.

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