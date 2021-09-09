Статую Колумба в Мексике заменят на скульптуру женщины-индианки

Об этом сообщила мэр столицы Клаудия Шейнбаум, добавив, что статуя будет символизировать 500-летнюю историю сопротивления завоевателям.

Власти Мексики заменят памятник Христофору Колумбу на статую женщины из племени ольмеков, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила мэр столицы Клаудия Шейнбаум, добавив, что статуя будет символизировать 500-летнюю историю сопротивления завоевателям.

По ее словам, бронзовый памятник Христофору Колумбу, который еще в 2020 году убрали с центрального проспекта Мехико перед протестами, не вернут на место. Под наблюдением Национального института антропологии и истории (INAH) статую перенесут в парк Америки, как только завершатся работы по реставрации.

Власти мексиканской столицы убрали его с центрального проспекта города, чтобы спасти от сноса манифестантами. Недовольные действиями первооткрывателей нового континента жители намеревались сломать памятник в День открытия Америки. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее не раз требовал от испанской короны извинений перед коренными народами американской страны за «позорные злодеяния» времен конкисты.

Негативное отношение к завоеваниям Колумба коснулось не только Мексики. Так, в США за несколько месяцев протестов против расовой дискриминации были снесены порядка 33 памятников первооткрывателю Америки.

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