Как подготовить организм к сезону простуд

Для укрепления иммунитета в сезон простудных заболеваний необходимо обеспечить организм веществами, которые помогут ему противостоять инфекциям.

Врач-диетолог рассказала, каким витаминам и микроэлементам стоит отдавать предпочтение осенью, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Я бы рекомендовала обращать больше внимания на микроэлементы. Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать. Остальное – в индивидуальном порядке, — подчеркнула в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Басова.

Она отметила, что микроэлементы лучше всего использовать в комплексе. Подходить к вопросу необходимо сознательно. Нужно сдать кровь на биохимический анализ на содержание микроэлементов в волосах, сказала Басова.

Среди необходимых для организма витаминов осенью врач отметила витамин D, который летом вырабатывается под действием солнечных лучей. Другой водорастворимый витамин С также нужно восполнять. В целом Басова рекомендует поддерживать баланс витаминов в организме.

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