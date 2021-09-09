Названы признаки поддельного мошеннического сайта

Злоумышленники создают поддельные веб-сайты, которые с точностью до 99,9% имитируют настоящие веб-страницы.

Мошеннику необходимо привлечь на поддельный сайт потенциальных жертв, поэтому такой портал отличается несколькими привлекательными ловушками, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Первая из них — письмо с соблазнительным спецпредложением ограниченного действия, которое человек получает на электронную почту или СМС, рассказал Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар".

Злоумышленники создают поддельные веб-сайты, которые с точностью до 99,9% имитируют настоящие веб-страницы известных брендов или сервисов.

Главные признаки подделки — ошибки в работе сайта и его текстового описания, подмена символов на похожие в домене веб-адреса (в частности, замена I на i и наоборот — например, google.com и googie.com). Часто мошенники указывают оплату онлайн как единственно возможный способ.

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