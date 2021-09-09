Подрезаны крылья: найденного в Актау краснокнижного пеликана отправят в алматинский зоопарк

Экологи предполагают, что краснокнижного пернатого держали в одном из частных домов для развлечения.

Найденного в Актау краснокнижного пеликана хотят отправить в алматинский зоопарк, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

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Экологи забрали пеликана на одной из стройплощадок, где его подкармливали рабочие. Сейчас птица находится у ветеринара.

По его словам, пеликан общителен, любит есть рыбу и креветок. У него подрезаны крылья, поэтому он не может летать. Кто пошел на такой шаг – неизвестно. Экологи предполагают, что краснокнижного пернатого держали в одном из частных домов для развлечения.

Поступил пеликан в слабом состоянии. Видно, что он голодный был. Обработали его специальными препаратами против накожных насекомых. Провели дегельминтизацию. Сейчас у него аппетит прекрасный. Может быть, он жил у кого-то и ему обрезали крылья. ветеринар Анна Простетова

Сейчас пеликан полностью здоров.

Мы рассматриваем возможность его транспортировки в алматинский зоопарк, где согласились принять животное. Для этого объявили сбор средств. Любой желающий может внести любую сумму. Мы планируем отвезти примерно через 10 дней. биолог-эколог Адильбек Козыбаков

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