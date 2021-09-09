Женщинам запретили заниматься спортом в Афганистане

По словам Васика, женщины имеют право выходить на улицу только по необходимости, а спорт необходимостью не является.

Талибы запретили женщинам, в том числе участницам национальных сборных, заниматься спортом в Афганистане, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявил заместитель главы комиссии "Талибана" (организация запрещена в Казахстане) по культуре Ахмадулла Васик в интервью телеканалу SBS News.

Свою позицию он объяснил на примере игры в крикет. Васик сказал, что в случае, если бы женщины были допущены к этому виду спорта, их лица и тела оказались бы открытыми для наблюдателей.

Ислам и Исламский Эмират не допускают этого, – заявил собеседник.

Васик также заявил, что правительство не пойдет на компромиссы в этом вопросе и не предаст "исламские ценности". По его словам, женщины имеют право выходить на улицу только по необходимости, а спорт необходимостью не является.

15 августа "Талибан" объявил, что полностью взял под контроль территорию Афганистана. После захвата власти в стране представители движения обещали, что будут обеспечивать права и свободы женщин в рамках норм шариата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!