Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
За прошедшие сутки зарегистрировано 4106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4106 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 467 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 199 случаев больше, чем 7 сентября, в Алматы - на 65, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 828 224 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 6926 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 741 809 человек от COVID-19.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!