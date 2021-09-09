Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 9 сентября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 4106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4106 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 467 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 199 случаев больше, чем 7 сентября, в Алматы - на 65, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 329,
  • в городе Алматы - 976,
  • в городе Шымкент - 150,
  • в Акмолинской области - 201,
  • в Актюбинской области - 222,
  • в Алматинской области - 330,
  • в Атырауской области - 127,
  • в ВКО - 201,
  • в Жамбылской области - 79,
  • в ЗКО - 124,
  • в Карагандинской области - 549,
  • в Костанайской области - 178,
  • в Кызылординской области - 92,
  • в Мангистауской области - 185,
  • в Павлодарской области - 229,
  • в СКО - 81,
  • в Туркестанской области - 53.⠀

Всего в стране подтверждено 828 224 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6926 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 890,
  • в городе Алматы - 1410,
  • в городе Шымкент - 143,
  • в Акмолинской области - 263,
  • в Актюбинской области - 1033,
  • в Алматинской области - 237,
  • в Атырауской области - 696,
  • в ВКО - 125,
  • в Жамбылской области - 416,
  • в ЗКО - 127,
  • в Карагандинской области - 658,
  • в Костанайской области - 182,
  • в Кызылординской области - 94,
  • в Мангистауской области - 268,
  • в Павлодарской области - 341,
  • в СКО - 22,
  • в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровели 741 809 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Почему с возрастом растет живот - ученые
7 главных причин состояния «нечего надеть» и как их преодолеть