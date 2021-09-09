АО "Таразэнергоцентр" оштрафовали на 4,6 млн тенге за неисполнение смет

Приложение zakon.kz
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Возбуждено дело об административном правонарушении.
АО "Таразэнергоцентр" оштрафовали на сумму 4,6 млн тенге, сообщает zakon.kz.
АО "Таразэнергоцентр" включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по Жамбылской области по услугам производства и снабжения тепловой энергии.
По результатам анализа, проведенного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области, установлено неисполнение утвержденной тарифной сметы АО "Таразэнергоцентр".
В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" субъект естественной монополии обязан исполнить утвержденную тарифную смету.
На основании изложенного Департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" в отношении АО "Таразэнергоцентр" и наложен административный штраф в размере 1600 МРП, равных 4 667 200 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч двести) тенге.
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