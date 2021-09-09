Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 10 000

На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 84 262 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 9 сентября лечение от КВИ продолжают получать 84 262 человека (76 339+ и 7923 КВИ-), из них в стационарах находятся 17 749 пациентов, на амбулаторном уровне - 66 513.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1390 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 346,• на аппарате ИВЛ - 197.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 сентября 2021 года

7.09.2021 г. зафиксированы 302 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальных исходов и 132 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 71 948, летальных случаев - 4611, выздоровевших - 59 414.

На 8 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 969 069 человек, вторым компонентом - 5 795 901.

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