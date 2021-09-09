Мощный тайфун надвигается на Японию

Эксперты призывают людей соблюдать меры предосторожности, а жителей прибрежных районов - не выходить в море.

На Японию надвигается мощный тайфун "Чансу", передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии, мощный тайфун "Чансу" ("Тянсу") приближается к южной префектуре Окинава в течение ближайших дней.

В регионе ожидаются шквалистые ветры и ливневые дожди.

Уточняется, что в настоящее время тайфун, категория которого была повышена до "чрезвычайно мощного", находится к востоку от Филиппин.

В ближайшие дни он будет продвигаться на запад-северо-запад в сторону японской префектуры Окинава со скоростью 20 км/ч. Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 55 м/с, при порывах - до 75.

Как предупреждают эксперты, возможны подтопления и оползни.

Эксперты призывают людей соблюдать меры предосторожности, а жителей прибрежных районов - не выходить в море.

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