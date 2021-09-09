В Великобритании начнут сливать отходы в реки

Начался дефицит химикатов для очистки сточных вод.

Правила по очистке канализационных вод упразднили в Великобритании, передает zakon.kz.

По информации Bloomberg, в стране не хватает необходимых химикатов, к примеру, сульфата железа (III), так как из-за Brexit были нарушены цепочки поставок.

Агентство по окружающей среде Великобритании разрешило компаниям сливать сточные воды без соблюдения обычных условий. Если запасов химиката не хватает, предприятия должны использовать его для очистки наиболее загрязняющих стоков. Разрешение будет действовать до конца года, - пишет Lenta.ru.

Из-за изменения климата канализация становится все более серьезной проблемой. Более экстремальные погодные условия привели к увеличению количества осадков, с которыми не справлялась водная инфраструктура Британии. Канализация оказалась перегружена, и ливневые сточные воды начали попадать в реки страны.

После выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС) возникли новые трудности. Многие мигранты столкнулись с проблемой при получении визы, что создало дефицит дальнобойщиков. Нехватка водителей сказалась и на других сферах. Так, например, пабы Соединенного Королевства переживают дефицит пива популярных марок из-за проблем с поставками. Правительство привлекло военных к грузоперевозкам, чтобы покрыть дефицит рабочей силы, но, по мнению участников рынка, некоторым предприятиям все равно придется закрыться.

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