4 причины искать работу на едином сайте вакансий "Самрук-Қазына"

Сайт позволяет найти работу в лучших казахстанских компаниях.

На сайте Samruk Qyzmet собраны все вакансии группы компаний Фонда.

Лучшие компании в стране

Платформа была разработана, чтобы сделать процесс отбора прозрачным и открытым. Сайт позволяет найти работу в лучших казахстанских компаниях, отслеживать этапы конкурса и получать обратную связь. На сегодня 170 компаний группы Фонда размещают вакансии на Samruk Qyzmet. Желающие могут выбирать между ж/д гигантом "Қазақстан темір жолы", авиаперевозчиком "Air Astana", урановым лидером "Казатомпром".

Найди подходящий вариант

Фильтры сайта помогают найти подходящую вакансию. Можно найти работу в конкретной компании или с определенными функциями. Выпускники университета могут выставить фильтр "без опыта работы", а опытный профессионал, наоборот, искать управленческую должность.

Создавай резюме онлайн

Сервис позволяет создать резюме, пройти тестирование и видеособеседование онлайн. Такие опции удобны для людей, которые ищут работу в других городах. В пандемию такая возможность актуальна.

Пройди карьерное обучение бесплатно

Команда Samruk Qyzmet проводит обучение с привлечением ведущих экспертов: практикумы по составлению резюме, лекции, карьерные интенсивы для тех, кто работает над построением карьеры.

Немного статистики

За прошедшие 2 года платформа набрала популярность среди соискателей. За это время Samruk Qyzmet воспользовались более 57 тысяч соискателей, которые откликнулись 96 тысяч раз. Только за прошлый год было размещено 4500 вакансий. Эти показатели продолжают расти. С начала 2021 года на работу с помощью платформы устроились порядка 1 300 человек.

Заходите на сайт Qsamruk.kz, находите лучшие вакансии и присоединяйтесь к коллективу группы Фонда "Самрук-Қазына"!

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