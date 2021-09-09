Новые разработки молодых казахстанских ученых: пластиковая альтернатива тяжелому гипсу

В Алматы стартовал I Международный форум молодых ученых посвященный 30-летию независимости Казахстана. На форуме молодые казахстанские ученые представили свои разработки.

ECO-робот, антивирусный светильник, 3D-лангет, биоразлагаемый имплант и другие изобретения - молодые казахстанские ученые представили свои научные разработки на I Международном форуме молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития», который стартовал 8 сентября в Алматы. Zakon.kz познакомит читателей с некоторыми из представленных проектов.

Масштабная научная площадка, посвященная 30-летию Независимости Казахстана, объединила представителей государственных органов, известных ученых, молодых исследователей, стартаперов, инвесторов и всех, кто неравнодушен к современным инновациям и развитию научной мысли.

Организатором крупного научного события выступил Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. Поддержку в проведении Форума оказали Национальная академия наук РК и Министерство образования и науки.

Как отметили организаторы, форум позволит молодым ученым повысить компетенции и конкурентоспособность, стимулировать спрос на научную продукцию, а также заручиться поддержкой в лице государства и бизнеса.

В работе I Международного форума молодых ученых примут участие порядка 200 спикеров и докладчиков из 14 стран мира: Казахстана, Беларуси, Великобритании, Германии, Канады, Китая, Латвии, Португалии, России, США, Таджикистана, Турции, Украины, Франции.

Молодые ученые представят свои идеи на выставке научных проектов, а также выступят с инициативами и предложениями на научных сессиях «Личность и общество» и «Зеленый мир».

Пластиковый 3D-лангет вместо тяжелого гипса

Одному из участников Форума Ерболату Изтлеуову из Актобе 41 год. Он окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию имени Марата Оспанова. Ерболат - акушер-гинеколог, врач лучевой диагностики, онколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, руководитель Центра практических навыков ЗКГМУ. На его счету более двухсот авторских научных работ, а также патентные разработки.

Ерболат Изтлеуов представил на форуме свой проект - медицинское изделие из пластика для иммобилизации конечности, напечатанное на 3D-принтере из PLA+ (материал для 3D-печати). Это изделие планируют применять в травматологии и ортопедии при переломах, вывихах и для создания покоя после оперативного вмешательства.

Научные эксперименты я начал ставить еще в студенческие годы, но у меня всегда была тяга к техническим наукам. Я даже хотел стать инженером по медицинской технике и создавать что-то свое, но вместо этого получил еще два образования - экономическое и юридическое, - рассказывает доктор.

Ученый поделился, что этот проект был начат еще два года назад. Тогда удалось напечатать всего пять пробных образцов медицинских изделий, но дальше лаборатории они не вышли. В прошлом году Ерболат с коллегами решили возобновить работу и пригласили инженера - специалиста в области 3D-моделирования.

За основу нашего медицинского изделия мы взяли уже существующие модели фиксаторов конечностей. С учетом рекомендаций и пожеланий врачей-травматологов нами была изменена и доработана готовая модель. Материал, из которого изготовлены наши образцы, имеет температуру плавления +70-80 градусов, что позволяет, подвергнув термическому воздействию, изменить его, следовательно, индивидуально применить к конечности пациента для иммобилизации (создания неподвижности), - пояснил Ерболат Изтлеуов.

В настоящее время в нашей стране для иммобилизации используют в основном гипсовые лангеты - тяжелые, вызывающие кожные раздражения, не пропускающие рентген-излучения.

Разработчики считают, что медицинские изделия, напечатанные на 3D-принтере, - это альтернатива тяжелому гипсу. Они легкие, гигиеничные, не боятся влаги и не вызывают раздражения кожи. Лангет имеет сетчатую структуру, что уменьшает боль при отеке ткани. В последующем, когда отек спадает, есть возможность повторного термического воздействия для коррекции мобилизации. Материал пропускает рентгенологические лучи, что важно для визуализации правильно уставленной иммобилизации.

Если раньше при травме пальца накладывалась громоздкая гипсовая повязка на всю руку, то теперь мы освоили и печать напальчников, которые позволяют иммобилизовать только травмированный палец, а не всю кисть. Наши изделия способны улучшить качество жизни пациентов и эффективность лечения, особенно в педиатрической практике, - заверил врач.

Ерболат поделился, что в будущем он планирует освоить печать пластиковых 3D-протезов, силиконовых моделей тел пациентов, что позволит выполнять на них пробные операции и отрабатывать правильный алгоритм действий перед настоящей операцией.

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