Ремонт моста и чайник - видео дорожных работ рассмешило казахстанцев

Объем работ конкретно по заливке трещин на мосту незначительный - "АтырауИнжСтрой".

Казахстанцы рассылают видео ремонта балыкшинского моста в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, как рабочие заливают трещины в дорожном полотне какой-то жидкостью… из чайника.

По данным "Ак Жайык", с 13 августа балыкшинский мост закрыт на средний ремонт.

Вот как делают ремонт. Супер! – иронизирует автор видео. А кто-то из комментаторов в соцсетях задался вопросом, сколько миллионов стоит этот чайник и входит ли его цена в стоимость ремонта.

Пресс-служба компании "АтырауИнжСтрой", занимающейся ремонтом моста в Балыкши, прокомментировала видеоролик.

Детальное обследование мостового перехода до начала работ показало, что 3 из 4 деформационных швов были уже полностью разрушены и не выполняли своих функций. Была согласована немедленная их замена. Автор видео не специалист и не видит разницы между капитальным и средним ремонтом. На сегодня два шва из трех заменены и забетонированы, защитная бетонная конструкция в опалубке требует до 14 календарных дней на стабилизацию. Все процессы ведутся согласно нормативов и нужно учитывать, что пока идет процесс набора прочности бетона движение любого транспорта по дефшвам, в том числе спецтехники, строго ограничено. Заливки ожидает третий дефшов, - уточнили в компании.

Объем работ конкретно по заливке трещин на мосту незначительный и не требует спецоборудования.

Жизнеспособность разогретой до 120-140 градусов битумной мастики - до 4 часов, применяется для герметизации трещин, чтобы защитить их от дальнейшего расширения. Традиционно при ручной заделке неглубоких трещин покрытия применяются любые емкости из металла с узким горлышком, допускается применение леек, конусов и чайников, - сообщили в пресс-службе.

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