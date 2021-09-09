В Северной Македонии сгорел ковидный госпиталь: погибли 15 человек

20 человек получили серьезные ожоги.

Мощный пожар вспыхнул в Северной Македонии - в городе Тетово сгорела больница для пациентов с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По данным "Пятого канала", пламя за несколько минут охватило все здание.

Погибли 15 человек. Еще 20 получили серьезные ожоги, - говорится в публикации.

Пациентов перевезли в больницы соседнего города Скопье.

Тушили огонь десятки пожарных несколько часов. По некоторым данным, причиной пожара стал взрыв кислородного баллона.

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