US OPEN-2021 бьет рекорды по сенсациям

Каждый игровой день американского первенства преподносит приятные сюрпризы.

На Открытом чемпионате США по теннису спортсменам осталось провести всего четыре дня, передает zakon.kz.

Каждый игровой день американского первенства преподносит приятные сюрпризы. После вылета испанца Николаса Алькараса все внимание теннисного мира приковано британке Эмме Радукану. 18-летняя теннисистка, которая сейчас занимает в мировом рейтинге 150 строчку, сумела дойти до полуфинала чемпионата США. В четвертьфинале молодая англичанка взяла верх над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии - 6:3, 6:4. Надо отметить также немаловажный факт, что Эмма добралась до полуфинала, выиграв квалификационные игры. А это очень сложно, тем более, учитывая ее возраст и рейтинговые показатели.

Теперь за выход в финал Радукану ждет гречанка Мария Саккари, в свою очередь переигравшая четвертую ракетку турнира Каролину Плишкову - 6:4, 6:4.

В мужской части соревнований главные фавориты пока в деле, если не считать отсутствия Стефаноса Циципаса. Вместо греческого теннисиста попробует показать свою силу Феликс Ожер-Ализим из Канады. Его протестирует в полуфинале россиянин Даниил Медведев.

Самый главный претендент на чемпионство, первая ракетка мира Новак Джокович, финальную путевку оспорит в противостоянии с Александром Зверевым. "Джоко" в четвертьфинале был сильнее итальянца Маттео Берретини - 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. А Зверев отправил домой в ЮАР Ллойда Харриса - 7:6, 6:3, 6:4.

Сможет ли Джокович прервать серию из 16 выигрышных матчей олимпийского чемпиона Александра Зверева, сможем узнать уже вечером 10 сентября.

Куандык Шынасимов

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