Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

Стипендиаты будут обучаться в ведущих университетах 16 стран мира.

Решением комиссии международная стипендия "Болашак" присуждена 196 казахстанцам, которые пройдут обучение по магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира, сообщает zakon.kz.

Стипендиаты будут обучаться в ведущих университетах 16 стран мира, в т.ч. США (Гарвардский университет, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт), Канада (Университет Торонто), Великобритания (Лондонская школа экономики и политологии, Имперский колледж Лондона, Королевский колледж Лондона), Япония (Токийский университет) и.др.

Стипендиаты пройдут обучение по таким востребованным специальностям, как методика дистанционного обучения, стратегический менеджмент и лидерство в высшем образовании, управление университетом, инклюзивное образование; медицинская генетика, вирусология, инфекционные заболевания, эпидемиология, биотехнология, биомедицина; инновационный менеджмент, цифровая экономика, искусственный интеллект, нефтегазовый инжиниринг, авиационная и аэрокосмическая техника, атомная промышленность, IT, транспортные технологии, машиностроение, - сообщили в АО "Центр международных программ".

Всего в 2021 году для обучения по программе "Болашак" выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, стажировки. Еще 500 стипендий выделено по новой категории стажировок "Ученые". Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" ведется с 4 мая и продлится до 28 октября.

Со списком обладателей международной стипендии "Болашак" можно ознакомиться здесь.

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