Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

День радио будут отмечать в Казахстане

Фото: pexels.com 9 сентября 2021, 11:27

Он будет отмечаться 1 октября.

Постановлением Правительства Казахстана от 13 августа 2021 года внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Так, перечень праздничных дат дополнен пунктом следующего содержания:

34-2. День радио - 1 октября.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Известная актриса Мерьем Узерли из "Великолепного века" посетит Казахстан
Как сохранить грудь упругой и красивой надолго