День радио будут отмечать в Казахстане

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Он будет отмечаться 1 октября.
Постановлением Правительства Казахстана от 13 августа 2021 года внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.
Так, перечень праздничных дат дополнен пунктом следующего содержания:
34-2. День радио - 1 октября.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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