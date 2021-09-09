День радио будут отмечать в Казахстане

Он будет отмечаться 1 октября.

Постановлением Правительства Казахстана от 13 августа 2021 года внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Так, перечень праздничных дат дополнен пунктом следующего содержания: 34-2. День радио - 1 октября.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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