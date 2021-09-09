Байден планирует провести глобальный саммит по борьбе с COVID-19

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По данным администрации президента США, об этом уже уведомлены некоторые страны, но официальные приглашения пока не разосланы.
По данным администрации президента США, Джо Байден предложит провести международный саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации, передает zakon.kz.
Саммит пройдет в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые намечены на конец сентября. В США рассчитывают обсудить с другими странами, как можно улучшить борьбу с коронавирусом в мире по целому ряду направлений, пишет Politico со ссылкой на источник.
В информации издания значится, что среди тем для обсуждения: пути улучшения производства и распространения вакцин и увеличения поставок кислорода в нуждающиеся страны, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с COVID-19.
Ожидается, что Джо Байден призовет к проведению саммита во время своей речи 9 сентября, - отметили в информации.
По информации источников, в своем выступлении Байден уделит внимание внутренним мерам по борьбе с коронавирусом, а также подчеркнет необходимость расширения глобального сотрудничества и работы по устранению неравенства в развивающихся странах.
Отмечается, что администрация Байдена уведомила некоторые страны о том, что планирует провести конференцию, однако еще не разослала официальные приглашения.
С начала пандемии число жертв, связанных с COVID-19, превысило 4 586 188 человек. В число стран с больше чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. США остаются лидером по числу заразившихся и умерших от болезни.
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