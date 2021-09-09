15 сентября истекает срок представления декларации по всеобщему декларированию

Предусмотрена административная ответственность за представление неполных, недостоверных сведений в декларации.

Всего 7 дней осталось до окончания срока представления декларации об активах и обязательствах физического лица. В электронном виде декларацию нужно представить не позднее 15 сентября текущего года. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает zakon.kz.

С 1 января 2021 года начался первый этап введения в стране всеобщего декларирования. Внедрение всеобщего декларирования определено в четыре этапа.

На первом этапе обязательства по представлению декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) возникли у лиц, занимающих ответственную государственную должность, и их супругов; лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и приравненных к ним, а также их супругов; лиц, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республики Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", - сообщили в КГД.

Там напомнили, что срок представления деклараций первого этапа всеобщего декларирования на бумажном носителе истек 15 июля 2021 года, в электронном виде истекает 15 сентября 2021 года.

Декларацию об активах и обязательствах можно представить в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильные приложения "e-Salyq Azamat" и "eGov mobile".

В случае возникновения вопросов по декларированию активов можно обратиться в органы государственных доходов, либо в Контакт-центр по номеру 1414, добавочный номер 3, - отметили в КГД.

Также подробную информацию можно получить на официальном сайте КГД МФ РК (kgd.gov.kz) в разделе "Всеобщее декларирование".

В случае непредставления декларации об активах и обязательствах в установленный срок предусмотрена административная ответственность. Первое такое нарушение влечет предупреждение, если после этого нарушение совершено повторно в течение года - штраф в размере 15 МРП.

Также предусмотрена административная ответственность за представление неполных, недостоверных сведений в декларации. Если такое нарушение совершено впервые и не влечет начисление налогов, то дается предупреждение. Если такое нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, налагается штраф в размере 3 МРП, - отметили в комитете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!