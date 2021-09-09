215 млрд тенге потребуется на реализацию послания Токаева

Это позволит приступить к реализации поручения Президента с 1 января 2022 года.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева на презентации в Мажилисе проекта республиканского бюджета на 2022-2024 годы рассказала, какие поручения президента будут реализованы в первую очередь и за счет каких средств, передает корреспондент zakon.kz.

Татьяна Савельева напомнила, что на открытии сессии парламента глава государства выступил с ежегодным посланием. И в настоящее время правительство приступило к проработке его финансовой обеспеченности.

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По мероприятиям с высокой степенью проработки, наличием нормативно-правовой основы, документации будет предложено к вашему рассмотрению перераспределение средств в рамках сравнительной таблицы. Для этих целей в резерве на инициативы Президента предусмотрено 215 млрд тенге, - сказала вице-министр финансов.

Она отметила, что это позволит приступить к реализации поручения Президента с 1 января 2022 года.

Есть мероприятия с высокой степенью готовности, наверно, это будут мероприятия больше по повышению заработной платы, которые прозвучали. Сейчас с Минтруда мы эту работу проводим. Механизм вообще прописан аналогичный, как резерв правительства. Но, наверное, будет справедливо, если мы сделаем это здесь в рамках парламента, и вы увидите все расчеты. И мы могли бы тогда в сравнительной таблице включить эти изменения путем уменьшения резерва Президента и направления сразу в соответствующие госорганы этих средств, - резюмировала Савельева.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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