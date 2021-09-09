Костанайские спортсмены стали призерами международного турнира

В Минске на протяжении нескольких дней состязались около 300 спортсменов из 11 стран.

2 золотые медали и 5 бронзовых завоевали костанайцы на XXV Международном турнире по борьбе самбо категории "А" на призы президента Беларуси.

По данным Костанайской академии МВД имени Ш.Кабылбаева, в Минске на протяжении нескольких дней состязались около 300 спортсменов из 11 стран мира по спортивному и боевому самбо.

Курсанты 4 курса академии пополнили спортивную копилку учебного заведения бронзовыми медалями.

В первый день по боевому самбо в весовой категории 64 кг спортсмены "Школы высшего спортивного мастерства" Бекжан Галибеков и Нуржан Жумабеков заняли третье место. В тяжелом весе по спортивному самбо бронзовым призером стал ученик спортивного клуба "ЖасДинамо" города Костанай Мейрамбек Досаев.

Незабываемым событием на турнире стало выступление выпускника Костанайской академии, инспектора специального отряда оперативного реагирования Департамента полиции Костанайской области, спортсмена "Школы высшего спортивного мастерства" Аскара Абдуллы. Сотрудник полиции завоевал золотую медаль по боевому самбо в весовой категории до 98 кг и был удостоен звания мастера спорта международного класса.

По итогам второго дня в тяжелом весе +98 кг по боевому самбо Мейрамбек Досаев также принес "золото" в команду костанайцев – 1 место.

Спортивные достижения самбистов из Костанайской области на международном уровне показали высокий результат, - говорит старший преподаватель кафедры Костанайской академии МВД им.Ш.Кабылбаева Ержан Кабидуллинов, - две медали высшей пробы и пять бронзовых – это показатель отличной физической подготовки, воли к победе! Мы с честью вернулись на родину!

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