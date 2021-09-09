Сборная Италии не проигрывает 37 матчей подряд

Сборная по футболу Италии продолжает обновление рекорда.

Завершились игры отборочного раунда к чемпионату мира-2022 по футболу в европейской зоне, передает zakon.kz.

Днем ранее, как уже известно, сборная Казахстана на выезде сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной – 2:2. Лидеры группы D французы обыграли у себя на поле финнов 2:0.

Сборная Италии, которая на первом месте подгруппы С, с каждым матчем старается попасть в историю, как великая и непобедимая команда. В матче с представителями Литвы (5:0) итальянцы продолжили свою беспроигрышную серию. На данный момент "Скуадра Адзурра" остановилась на показателе – 37 игр без поражений.

Остальные результаты прошедших матчей:Азербайджан – Португалия 0:3Ирландия – Сербия 1:1Фарерские острова – Молдова 2:1Дания – Израиль 5:0Австрия – Шотландия 0:1Черногория – Латвия 0:0Норвегия – Гибралтар 5:1Нидерланды – Турция 6:1Россия – Мальта 2:0Словакия – Кипр 2:0Хорватия – Словения 3:0Армения – Лихтенштейн 1:1Косово – Испания 0:2Греция – Швеция 2:1Северная Ирландия – Швейцария 0:0Беларусь – Бельгия 0:1Уэльс – Эстония 0:0Венгрия – Андорра 2:1Албания – Сан-Марино 5:0Польша – Англия 1:1Северная Македония – Румыния 1:1Исландия – Германия 0:4

Фото: instagram/kff_team

Куандык Шынасилов

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