Первым компонентом вакцинированы 45% алматинцев.

39% населения Алматы полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

На сегодня охват вакцинацией первым компонентом составил 45% (899 784 человек), вторым компонентом - 39% (779 870 человек), что сдерживает распространение эпидемии в городе на уровне 900-1000 случаев в сутки. Перед нами стоит общая задача как можно скорее достичь количества вакцинированных до 75% и выше, - сказал Бекшин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Иммунная прослойка составила 46,3% населения Алматы.

В связи с тем, что активнее ведется процесс вакцинации, на сегодня мы имеем иммунную прослойку 46,3% от численности населения нашего города. Здесь берется во внимание количество вакцинированных полным курсом, то есть кто получил и второй компонент. 6,9% иммунной прослойки составляют переболевшие, - добавил главный санврач.

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