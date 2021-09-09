Автоледи спровоцировала массовое ДТП в Павлодаре

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Массовое ДТП с семью авто произошло в Павлодаре.
В Павлодаре произошло массовое ДТП с семью автомобилями, сообщает zakon.kz.
Фото с места опубликовали в Instagram-паблике.
По ул. Лермонтова столкнулись три автомобиля. По всей видимости, до приезда полиции женщина не выйдет из автомобиля. Образовалась автомобильная пробка, - говорится в описании под фото.
9 сентября в 09:07 в Павлодаре по ул. Лермонтова водитель автомашины марки Audi, не выбрав безопасную дистанцию, совершила столкновение с шестью автомашинами (Lada, Nissan, Toyota, Ravon и две Honda). Со слов водителя Audi, во время движения у автомашины отказали тормоза, она пыталась избежать столкновения с впереди движущейся автомашиной. По данному факту в отношении водителя Audi возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 1 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!