Санврач попросил жителей продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Вакцинированные алматинцы в 20 раз реже попадают на больничные койки, передает zakon.kz.

Алматы по-прежнему находится в "красной" зоне. Главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге РСК призвал жителей продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

По словам Бекшина, спад заражаемости произошел, но расслабляться нельзя. С начала пандемии зарегистрировано 155 739 подтвержденных случаев COVID-19.

Успокаиваться рано, нам нужно и дальше работать, цифры еще очень высокие. Город еще находится в "красной" зоне. Наша задача - снизить заболеваемость именно за счет дисциплины, выполнения ограничительных мероприятий. Мы должны быть солидарны - и предприниматели, и жители, - сообщил главный санврач Алматы.

Стоит отметить, что пока часть алматинцев продолжает рисковать здоровьем, эпидемиологи ищут все новые способы защиты от коронавируса.

Благодаря принятым мерам, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы стабилизировалась. Зарегистрировано снижение случаев заболевания среди жителей города с 1605 на 25 августа до 976 на 8 сентября.

Читайте также: Бекшин рассказал, как проверяют алматинцев с "зеленым" статусом в выходные

Данное снижение связано с формированием на сегодня 46-процентной иммунной прослойки населения Алматы. В настоящее время ежедневно прививаются против коронавируса порядка 3 тыс. человек, что значительно меньше, когда месяц назад прививались около 10-12 тыс. человек в день, - сообщил главный санврач мегаполиса.

На сегодня охват вакцинацией первым компонентом составил 45% - 899 784 человека, вторым компонентом - 39% - 779 870 человек, что сдерживает распространение эпидемии в городе на уровне 970-1200 случаев в сутки. Перед горожанами стоит общая задача как можно скорее достичь количества вакцинированных 75% и выше.

Жандарбек Бекшин призвал прекратить сомневаться в действенности вакцин. По его мнению, особенно важно прививаться лицам старшего возраста. Также главный санврач мегаполиса попросил молодых людей быть более дисциплинированными, так как они являются гиперраспространителями коронавируса.

Читайте также: Госпиталь в Halyk Arena законсервировали в Алматы

Мы понимаем, что вакцины не обеспечивают стопроцентной защиты. Однако ее эффективность составляет по отношению к штамму "дельта" более 80%. Отмечу, что вакцинированные алматинцы в 20 раз реже попадают на больничные койки, - заверил Жандарбек Бекшин.

Отмечается, что с начала года зарегистрировано 137,2 тыс. случаев КВИ, в августе - 46,9 тыс., с начала сентября - 8916.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!