Озвучен новый прогноз по COVID-19 для алматинцев

Cанврач несколько раз подчеркнул, что прогноз может осуществиться, если не будет нового мутированного штамма коронавируса.

Количество больных коронавирусом будет снижаться до октября, если не появится новый мутированный штамм. Такой прогноз озвучил главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Мы прогнозируем, что снижение будет до середины октября. В конце октября должны выйти на уровень 50-200 случаев в сутки. Город огромный, высокая плотность населения. Коронавирус никуда не уйдет, фиксироваться будет минимальное количество, которое позволит нашим медицинским организациям, в первую очередь инфекционным стационарам, работать в штатном режиме, - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

При этом санврач несколько раз подчеркнул, что прогноз может осуществиться, если не будет нового мутированного штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Алматы улучшилась эпидемиологическая ситуация. Теперь больных COVID-19 не будут госпитализировать в некоторые больницы и отели.

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