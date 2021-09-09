20 символов: Талдыкорган от коттеджного городка до семи фонтанов

К примеру, набережная реки Каратал – новый и современный архитектурный объект.

Талдыкорган 20 лет назад приобрел статус областного центра. За это время город наполнился уникальными архитектурными объектами, парками, фонтанами и памятниками.

Сегодня многие из них уже стали символами Талдыкоргана. Ко Дню города мы решили составить список двадцати знаковых мест.

1. Въездная арка - главные ворота областного центра.

2. Коттеджный городок - новый жилой район на 620 коттеджных домов, расположился на юго-западе города Талдыкорган.

3. "Салтанат сарайы" - сразу при въезде в город красивейшее и оригинальное здание "Салтанат сарайы" или Дворец бракосочетания.

4. Драматический театр имени Бикен Римовой - невероятной красоты здание храма Мельпомены. Торжественное открытие состоялось в октябре 2018 года.

5. Koktem Grand - гостиничный комплекс - находится при въезде в город. Необычный внешний вид отеля выделяется на фоне города своеобразной архитектурой.

6. Дворец спорта "Жастар" - один из необычных и всем знакомых архитектурных объектов города.

7. Дворец школьников - уникальное место для ребят областного центра - украсил архитектурный ансамбль Талдыкоргана.

8. Флагшток, расположенный в центральном парке культуры и отдыха "Жастар".

9. Памятник "Уш ата". В самом центре жемчужины Жетысу возвышается величественный монумент, воздвигнутый в 2006 году.

10. Парк "Жастар" - одно из любимых мест отдыха горожан, а также площадка для проведения культурно-развлекательных мероприятий.

11. Центральный плавательный бассейн. Его открытие состоялось недавно, но водный гигант уже стал визитной карточкой города.

12. Монумент "Жетысу", или городская стела - еще один узнаваемый объект в городе. Он расположен на кольцевой дорожной развязке и символизирует семь рек Жетысу.

13. Центральная мечеть - главный мусульманский храм Талдыкоргана открылся 7 ноября 2014 года. Большой вклад в строительство внесли предприниматели и общественные деятели области.

14. Стадион "Жетысу" - построен в 1982 году. Спортсмены Талдыкоргана символизируют город именно с этим местом.

15. Арбат - центральная пешеходная улица - Биржан-сал. Здесь перекрыто движение транспорта, вдоль улицы много лавочек, в летнее время здесь хорошо прогуливаться или отдыхать, есть много магазинчиков и ларьков.

16. Площадь семи фонтанов. В апреле 2019 года состоялось ее торжественное открытие. Реконструировали все старые фонтаны и построили новые. Но старый облик "Тайқазана" сохранили, ведь это история города.

17. Городской парк - реконструкция его восточной части была начата в марте 2017 года. Именно здесь люди проводят свой досуг.

18. Дом-музей Ильяса Жансугурова - это историческое место популярно среди жителей других регионов. Многие туристы сразу вспоминают этот домик, когда спрашивают Талдыкорган.

19. Набережная реки Каратал - новый и современный архитектурный объект, который живописно вписался в число главных достопримечательностей Талдыкоргана.

20. Сквер "Коктем" - расположен в восточной части города за рекой Каратал. В центральной части небольшого сквера есть памятник, который символизирует молодость, весну и возрождение.

Все эти достопримечательности символизируют город, именно эти объекты вспоминают жители и гости города при слове Талдыкорган.

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