Известный дом моды будет одевать звезд футбольного клуба

Модельеры предоставят футболистам фирменную одежду, соответствующую клубным цветам ПСЖ.

Дом моды Dior и французский футбольный клуб "ПСЖ" подписали договор о сотрудничестве, передает zakon.kz.

Согласно контракту, Неймар, Месси, и многие другие звезды французской команды теперь будут одеваться от ведущих модельеров, - сообщается на Instagram-странице клуба.

Соглашение рассчитано до 2023 года, и по его условиям модельеры предоставят футболистам фирменную одежду, соответствующую клубным цветам ПСЖ.

Куандык Шынасилов

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