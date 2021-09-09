"Тобол" разъяснил ситуацию с Валиуллиным

"Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА.

ФК "Тобол" дал официальный комментарий по допинговой ситуации футболиста Руслана Валлиулина, передает zakon.kz.

"Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.

Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба. На данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста. Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 2-го раунда Лиги Конференций "Жилина" - "Тобол". Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда он уже отправился в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана, - сообщил медиа-офицер ФК "Тобол" Каскырбай Койшыманов.

Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела, - сообщают представители "Тобола".

Куандык Шынасимов

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