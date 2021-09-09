Фейк об обмане школьников рассылают в Казнете

Доверяйте официальной информации.

В Казнете распространяют информацию о том, что школьников обманным путем заставляют подписывать согласие на вакцинацию, сообщает zakon.kz.

Подобные домыслы прокомментировали в Министерстве образования и науки.

Как отметили в ведомстве, подпись, подтверждающую ознакомление с правилами техники безопасности, ученики ставят в специальном журнале, а не на отдельном бланке.

Кроме того, проведение инструктажа не является нарушением прав школьников.

При каждом инструктаже заполнение журнала является обязательным. При этом записи в журнале должны содержать информацию об инструкторе и обучающихся, дату и тему проведения инструктажа и подписи инструктора, школьников. Информация в журнале не нарушает права, так как подпись школьника подтверждает, что он ознакомлен с мерами безопасного поведения в различных ситуациях, - пояснили Stopfake.kz.

К тому же, журнал визуально весьма сильно отличается от бланка информированного согласия на проведение медицинских процедур.

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