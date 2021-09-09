Рейтинг для акиматов составят по уровню развития придорожного сервиса

Активизирована работа по строительству АЗС.

По развитию объектов придорожного сервиса будет составлен рейтинг для акиматов областей, сообщил на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день вдоль республиканской сети расположены 1 738 объектов придорожного сервиса (ОПС), из них 1 093 единиц или 63% соответствует требованиям национального стандарта. Наиболее низкие показатели в Мангистауской (45%), Павлодарской (49%) и Туркестанской (49%) областях, высокие показатели в Атырауской области (81%), Костанайской (75%) и Актюбинской (74%). По итогам проведенных работ по развитию объектов придорожного сервиса будет составлен рейтинг для акиматов областей, – сообщил Камалиев.

Кроме того, по его словам, совместно с заинтересованными сторонами, определены планы доведения в 2025 году 100% объектов ОПС в соответствии требованиями национального стандарта.

До конца 2021 года необходимо довести данный показатель до 66%. Проводится работа с владельцами ОПС и потенциальными инвесторами, на предмет определения их ожиданий и разрешения имеющихся проблемных вопросов предпринимателей, – уточнил вице-министр.

Он также добавил, что для реализации показателей запланированных в государственной программе "Нұрлы жол", а также обеспечения приведения в соответствии национальному стандарту реализуется программа по устройству санитарно-гигиенических узлов (СГУ).

В период с 2021-2025 года планируется установка 438 СГУ, из них 64 СГУ в 2021 году. Активизирована работа по строительству АЗС. По проблемным вопросам якорных инвесторов создана картотека проблем, в которой, по каждому оператору, по каждой области собраны имеющиеся вопросы. В целом, до 2025 года за счет якорных инвесторов будет построено 134 АЗС с благоустроенными СГУ, из них в текущем году 24 АЗС с СГУ, – заключил Камалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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