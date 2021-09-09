3,5 года получил адвокат за хищение бюджетных средств 

Похищенные денежные средства возвращены в бюджет.

В Акмолинской области осужден адвокат за хищение бюджетных средств, передает zakon.kz.

Он изготовил 15 фиктивных постановлений от имени следователя почти на 10 млн тенге с включением в них заведомо ложных сведений о затраченном времени при оказании гарантированной государством юридической помощи, - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Был проведен анализ постановлений об оплате гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом за счет бюджетных средств по уголовным правонарушениям.

Установлено, что вследствие вышеуказанных действий адвокат незаконно получил денежные средства в размере свыше 9,6 млн тенге. Приговором суда адвокат признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 190 частью 3 пунктом 1, статьей 385 частью 1 УК РК.

Судом назначено наказание в виде 3,5 года ограничения свободы.

Также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью по оказанию юридических услуг сроком на пять лет.

Приговор вступил в законную силу. Министерством юстиции действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью, выданной адвокату, прекращено.

В ходе досудебного расследования похищенные денежные средства возвращены в бюджет.

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