Почти на 50% могут подешеветь тарифы на платных дорогах РК

Тарифы на отдельных платных участках автодорог могут снизить в Казахстане.

Платность на отдельных участках автодорог могут изменить почти на 50%. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Тарифы за платность установлены в 2013 году. По дорогам I категории эти тарифы применяются по ним - 1 тенге за 1 км для легковых машин, а для автобусов и грузовых машин совсем другие тарифы в зависимости от грузоподъемности. Эти тарифы пересмотру не подлежат. Об этом дальнобойщики не заявляли. Вопрос стоял по дорогам II-III категорий. Мы специально нашему институту "КаздорНИИ" дали поручение. С учетом интенсивности загрузки дорог произвели расчеты. Да, они будут дешевле почти на 50%. Но пока мы их согласовываем с госорганами и Нацпалатой "Атамекен", - сообщил Камалиев на брифинге.

По словам председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскара Маратулы, составлен план поэтапного внедрения платности на участках протяженностью 5,8 тыс. км.

На первом этапе - с 1 октября по ноябрь текущего года - платность планируется внедрить на участках I категории протяженностью 1,8 тыс. км, - уточнил он.

Согласно информации компании, на сегодняшний день семь участков готовы к промышленной эксплуатации, а именно: Нур-Султан - Павлодар, Шымкент - граница Узбекистана, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Капшагай - Талдыкорган, Нур-Султан - Кокшетау - Петропавловск.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!