Руководитель управления образования и два сотрудника обвиняются в хищении 36 млн тенге

В ходе следствия они пытались дать взятку в 6 млн тенге оперативнику ДЭР.

В Шымкенте территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело в отношении руководителя и двух сотрудников Методического центра Управления образования акимата Туркестанской области, сообщает zakon.kz

По делу также проходит соучастник – житель Шымкента. Они обвиняются в хищении более 36 млн тенге.

Денежные средства были предназначены на питание в рамках подготовки учащихся средних школ и студентов колледжей к республиканским спортивным мероприятиям. Хищение осуществлено путем подделывания подписей спортсменов в соответствующих ведомостях. То есть деньги из бюджета выделялись, а подготовка спортсменов на должном уровне не проводилась, - рассказали в пресс-службе АФМ.

В агентстве отметили, что в ходе следствия пытались дать взятку в 6 млн тенге оперативнику ДЭР для положительного решения проводимого расследования в отношении них.

Сотрудникам Методического центра грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет.

В настоящее время уголовное дело находится в прокуратуре города.

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