Казахстану перешло председательство в Исламской организации по продбезопасности

В текущий период Казахстан становится председателем в ИОПБ.

Казахстан до следующего года будет председательствовать в Исламской организации по продовольственной безопасности. Об этом сообщил на 4-ой Генеральной Ассамблее организации министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент zakon.kz.

В текущий период Казахстан становится председателем в ИОПБ, поэтому не могу обойти вниманием наш регион – Центральную Азию. По различным историческим аспектам, регион в меньшей степени вовлечен в экономическую активность остального Исламского мира. При этом потенциал региона огромен. Если говорить, например, про Республику Казахстан, то это самая большая мусульманская страна по площади территории, Казахстан имеет более 200 млн. га сельскохозяйственных земель, что составляет 4% от мировых ресурсов, более 180 млн. га пастбищных ресурсов. Казахстан, являясь активным и ответственным членом ОИС и одним из крупнейших производителей и экспортеров экологически чистой аграрной продукции, готов внести посильный вклад в решении вопросов продовольственной безопасности на пространстве ОИС, – отметил глава Минсельхоза республики.

В этом году, по его словам, Генеральная Ассамблея проходит в труднейшей для всего международного сообщества период продолжающейся пандемии COVID-19, период глобальных перемен на мировых сельскохозяйственных рынках.

Уроки пандемии наглядно показали обществу слабые места многих современных продовольственных систем. В условиях карантинных ограничений границы закрылись, перемещение товаров между странами ограничилось, возникли проблемы, связанные с доступом населения к безопасным, качественным пищевым продуктам по доступным ценам. Данная ситуация прямо указывает на необходимость консолидации совместных усилий стран-членов ИОПБ и ОИС для проведения скоординированной политики, а главное - принятия устойчивых и долгосрочных мер по вопросам продовольственной безопасности и борьбе с голодом в нашем регионе, – добавил министр.

Республика Казахстан, в предстоящий период председательствования, добавил глава МСХ, продолжит развитие продовольственной системы ОИС.

Указал он и на то, что назрела необходимость в пересмотре подходов в борьбе с засухой, решение вопроса эффективного использования водных ресурсов в сельском хозяйстве.

Для успешной деятельности Организации, для эффективной реализации намеченных целей и задач, необходимо абстрагироваться от региональных политических разногласий. Риски от политического противостояния приведут к тщетности наших усилий и нанесут сильный удар по основам общей исламской солидарности, - отметил Карашукеев в завершение.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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