Аграрии Алматинской и Кызылординской областей представят продукцию на столичной ярмарке

Регионы привезут более 850 тонн продукции.

11-12 сентября возле торгового центра "Хан Шатыр" в Нур-Султане пройдёт сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей двух регионов - Алматинской и Кызылординской областей.

По данным столичного акимата, традиционно ярмарка будет проводиться в субботу и воскресенье с 8:00 до 17:00 часов.

Регионы привезут более 850 тонн продукции, ассортимент которой будет состоять из мясо-молочной, бакалейной, рыбной, овощной продукции по ценам ниже рыночных.

Алматинскую область представят товаропроизводители городов Талдыкорган, Капшагай, Текели, а также 17 районов региона, которые реализуют 54,1 тонн мясной продукции, 26 тонн молочной продукции, 103,6 тонн овощной продукции, 3,8 тонн рыбной продукции, 45,3 тонн фруктов и ягод, 39 тонн картофеля и 237,5 тонн прочей продукции (кондитерские изделия, консервы и т.д.).

Сельхозтоваропроизводителями Кызылординской области будет реализовано 140 тонн риса, 20 тонн рыбы и рыбной продукции, а также 150 тонн бахчевых культур, 40 тонн тыквы, 40 тонн овощей и фруктов, 3 тонны поваренной соли, 5 тонн молока и кондитерских изделий.

Напомним, при посещении ярмарки необходимо соблюдать все санитарные нормы – носить маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, не забывать о социальной дистанции.

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