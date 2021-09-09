Как проходят восстановительные работы после взрывов в Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев отчитался перед Главой государства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах чрезвычайной ситуации в Байзакском районе Жамбылской области Бердыбека Сапарбаева, передает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.

Президенту было доложено, что всего пострадало 122 объекта недвижимости, в том числе 106 жилых домов, 12 коммерческих и 4 социальных объекта.

В настоящее время 12 подрядных организаций приступили к ремонтно-восстановительным работам. Задействовано 23 единицы техники и 185 рабочих, - говорится в информации.

Аким Жамбылской области сообщил, что на сегодняшний день отремонтировано 62 жилых дома.

Восстановительные работы планируется завершить до 10 ноября.

Вместо значительно пострадавшей средней школы №5 села Жибек жолы будет построена новая школа.

Кроме того, по информации Бердибека Сапарбаева, на стационарном лечении находятся 26 человек, из них в военном госпитале получают лечение 15 военнослужащих, полицейских и сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям.

Семьям жертв взрыва оказывается финансовая помощь, а также решается проблема трудоустройства безработных членов пострадавших семей. Проблема погашения кредитов таких семей с задолженностью перед банками второго уровня решена полностью. Бердыбек Сапарбаев

Глава государства также был проинформирован о социально-экономическом развитии региона. Экономический рост в Жамбылской области составил 106,4%. По итогам января-августа 2021 года рост промышленного производства ожидается на уровне 5,4%, сельского хозяйства - 3%, инвестиций - 19,5%, строительства - 9%, жилья - 14%, торговли - 4%.

Несмотря на погодные условия и засуху, урожайность по области в этом году составит до 15 центнеров с гектара, - указано в информации.

Как доложил аким, всего в регионе вакцинировано 72,5% населения из числа подлежащих вакцинации.

Президент также был проинформирован о полной готовности линии розлива завода по производству вакцины, работы ведутся согласно графика.

Продолжается строительство домов и физкультурно-оздоровительного комплекса с актовым залом для сотрудников завода и НИИ проблем биологической безопасности, - уточнил мэр Жамбылской области.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по продолжению работы в данных направлениях.

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